Após dois anos, furto de caminhonetes e outros objetos da Sepa volta à mira do MPAC

Um procedimento preparatório convertido em inquérito civil foi publicado na edição desta quinta-feira (28) do Diário Eletrônico do Ministério Público do Acre (MPAC) para investigar supostas irregularidades cometidas no âmbito da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), no ano de 2020.

O órgão apura o furto de caminhonetes, computadores e outros objetos, ocorrido na referida secretaria em dezembro do ano citado.

“Os elementos de prova colhidos até então apontam a necessidade de aprofundar as investigações”, diz um trecho do documento assinado pela promotora Myrna Teixeira Mendoza, responsável pela 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Patrimônio Público.

Um ofício solicitando informações a respeito da denúncia anônima foi encaminhado à Sepa, de acordo com o publicação.

O secretário Edivan Azevedo, que assumiu a pasta há poucos dias, disse à reportagem do ContilNet que não foi notificado a respeito do assunto, mas que aguarda um posicionamento.