VEJA LISTA: após erros, Seplag publica edital retificado com resultado da prova dos Bombeiros no AC

Após polêmicas relacionadas a divulgação do resultado preliminar da prova objetiva do concurso efetivo do Corpo de Bombeiros Militar, feita na edição desta sexta-feira do Diário Oficial do Estado (DOE), a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplac) e o Corpo de Bombeiros fizeram a retificação e, por meio de edição extra do Diário Oficial, divulgaram nova lista.

ENTENDA: Candidatos alegam erro em resultado da prova dos Bombeiros no AC e Seplag pode retificar edital

Na mesma publicação, o Governo abriu o prazo para recurso contra o resultado preliminar. Aqueles que desejarem entrar com a ação têm entre os dias 11 e 12 para fazê-lo.

O resultado definitivo vai ser divulgado no dia 18.

VEJA A LISTA RETIFICADA.