BBB: Arthur confessa não estar bem e fala sobre desistência em reta final; ‘vou apertar o botão’

Em conversa no quarto Grunge, na noite da última sexta-feira (15), antes da formação de paredão que colocou Arthur Aguiar, Douglas Silva, Jessi e Eliezer na berlinda, o ator ex-Rebelde confessou, a seu companheiro de programa, que não está bem.

Na ocasião, Arthur confessou que já pensou, até mesmo, em apertar o botão da desistência do reality e falou sobre enxergar a comida como um possível escape para as situações difíceis pelas quais vem passando dentro da casa.

O diálogo entre Arthur e Paulo André começou com o ator justificando o motivo pelo qual vinha comendo muito dentro do confinamento. De acordo com o ator, a comida tem sido uma “fuga” para ele, e, se não fosse ela, ele já teria desistido do reality. Como tentativa de acalentar o amigo, PA comentou que Arthur não deveria tratar isso como um problema.

