Blog do Ton: Com dois postulantes ao Governo do Acre, MDB corre o risco de não lançar nenhum

Com dificuldades para colocar nas ruas uma chapa de federal que eleja mais um além de Flaviano Melo, o MDB pode ter Mara Rocha disputando reeleição à Câmara com Wherles Rocha assumindo o Governo do Acre. O comentário, em tom de medo, é de um insider ligado ao partido.

Dentro da legenda, há uma ala que acredita que essa possibilidade não preocupa o vice-governador Wherles Rocha. E talvez não preocupe Mara: devidamente filiada e pontuando em pesquisas, a deputada federal tomou chá de sumiço e não fala abertamente sobre disputa ao Governo do Acre nessas eleições. Para os entusiastas de sua candidatura dentro da legenda, o silêncio da deputada é ensurdecedor.

Caso uma recuada de Mara se torne realidade, o jeito seria lançar o jovem Emerson Jarude à disputa – isso se ele também não recuar, já que uma favorável chapa à Aleac o esperaria.

No fundo, eu acho engraçada a forma do MDB lidar com política. O partido tinha um passarinho na mão, o Emerson Jarude, abriu a gaiola pra pegar outro que estava voando, a deputada Mara, e esqueceu de fechar com cadeado. E nisso já perdeu vários do ninho, como o prefeito Mazinho que estava mais animado que pinto no lixo para ser o candidato ao Governo da sigla.

O melhor de tudo é que parece que nada abala o velho lobo. Enquanto tudo pode acontecer no MDB, inclusive nada, imagino o Flavianão numa boa, feliz da vida e curtindo a companhia de sua novinha misteriosa.

Chapa completa

“Conseguimos, amigo! Não foi fácil. Chapa completa: 25 estaduais, 9 federais, senador mais dois suplentes, governador e vice. Redondinho”. Recado me passado exatas 23:33 de sábado (2), por David Hall. Eu vibro quando pessoas boas conseguem bons intentos na política. Hall tem tudo para crescer e dar banho em gente grande.

Showwwwwwww

“Showwwwwwww”. Comentário do governador Gladson Cameli após compartilhada, em um grupo de aplicativo de mensagens instantâneas, a notícia que Mailza ficaria no Progressistas.

Mailza Gomes

Falando em Mailza, a senadora deu show em nota divulgada dando conta de sua permanência no Progressistas. Com muita humildade, mostrou porque é uma das melhores dirigentes de legenda no estado.

Saiu do grupo

O legal da tecnologia é que ela permite, até, premeditar movimentações políticas. Então, até pelo entra-e-sai de grupos de WhatsApp, é possível separar o alho do bugalho. Foi assim que o grupo de Vagner Sales anunciou sua insatisfação com o grupo governista: saindo do grupo dos aliados.

Saiu do grupo²

Essa última semana, foi a vez do grupo do vice-governador Rocha e da deputada federal Mara Rocha apartarem-se do grupo Aliados, do governador Gladson. Mas esses não saíram. Foram removidos.

Saiu do grupo³

Fagner Calegário e Chico Viga foram removidos de um grupo com a base de deputados do Governo. Ambos do Podemos, votaram diferente do Governo nas pautas dos trabalhadores na Aleac. Calegário havia dito: “Sabe quanto custa apoiar um servidor? Uma edição extra no Diário”, assim que o Estado disparou edição do Diário Oficial demitindo seus cargos. Pelo visto, custou a tal edição extra e uma remoção de grupo também.

Aleac

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) deve se pronunciar a qualquer momento sobre a votação do aumento dos servidores públicos do Acre. Esse tema foi alvo de intensas discussões e posteriores votações na Casa do Povo.

Aleac²

Dia 2 de abril foi o último dia que Gladson Cameli tinha para conceder aumentos. Caso algo não tenha sido despachado até essa data, entra em cena um time jurídico para saber o que pode ser feito e o que não pode.

Velha política

É sempre muito bom ver a movimentação de novos e velhos quadros na política, principalmente porque no Acre, a política dá raros sinais de oxigenação. Os cabeças brancas devem continuar ditando as regras do jogo.

Velha política²

Digo isso porque, salvo um quadro aqui e outro ali, o que se vê atualmente são pessoas anunciadas com o rótulo da novidade, vestidas com a roupa da ética, sustentabilidade e nova política – e até criticam a “velha política”, mas reproduzem os mesmos costumes. Geralmente, são pessoas que surfam de moda em moda.

Capixaba

Dia desses, passei pelo pacato município de Capixaba. Fiquei impressionado com a organização, limpeza, situação das ruas. Tudo nos trinques. É sempre bom registrar o trabalho de competentes gestores, e o prefeito Manoel Maia tem feito ali um excelente trabalho.

Calegário

Após as intensas votações na Aleac, o deputado estadual Fagner Calegário anunciou disputa à Câmara Federal. Ele foi um dos protagonistas desse processo de negociação, com falas que repercutiram nas mídias e voto alinhado com as categorias.

Roberto e Vanda

Muita gente achou que Roberto da Princesinha e Vanda Milani disputavam pelo PROS nos bastidores. Pelo visto, não foi bem assim. Vanda assume a presidência, Roberto indica o vice e ambos montaram juntos as chapas que o partido leva para as disputas esse ano. Chapa de estadual que, inclusive, deve contar com o próprio Roberto.

Roberto e Vanda²

Roberto ainda não confirmou quem indica para a vaga de vice do partido. Grandes chances de ser o seu filho, seu fiel escudeiro e que o ajuda a tocar seus projetos.

Ralph Fernandes

Com agendas no DNIT e Seinfra, o líder do Movimento Pró-Ponte Ralph Fernandes tirou um tempo na agenda e escolheu o PDT para encarar uma candidatura à Câmara Federal. A filiação aconteceu nesse último final de semana e foi abonada pelo presidente da sigla, Emylson Farias.

Ralph Fernandes²

Ralph, que teve convites de outros partidos, afirma que escolheu o PDT por questões ideológicas. De volta à sua região, o Vale do Juruá, afirma que é hora de colocar o pé na estrada, ouvir as pessoas e se planejar estrategicamente para o novo desafio.

Jéssica Sales

Com os pés em solo acreano, a deputada federal Jéssica Sales (MDB-AC) deve começar suas andanças rumo ao Senado. Se sua pré-candidatura crescer na mesma proporção que o engajamento nas redes sociais, a deputada federal vai melhorar ainda mais os indicadores de uma já aceita postulação.