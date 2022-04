Blog do Ton: Com janela partidária fechada, clima em alguns partidos do Acre é de pós-naufrágio

“Clima de pós-naufrágio”. O comentário, de um articulador político, é sobre a situação de alguns partidos no Acre após a temida janela partidária, que fechou no fim da última semana. Com a intensa movimentação que marcou o período, algumas legendas saíram enfraquecidas e ainda estão a calcular os destroços que a onda de troca-troca causou.

Só na Aleac, pelo menos oito deputados anunciaram novos horizontes. São eles: Chico Viga (do Podemos para o PDT); Pedro Longo (do PV para o PDT); Marcus Cavalcante (do PTB para o PDT); Roberto Duarte (do MDB para o Republicanos); Manoel Morais (do PSB para o Progressistas); Maria Antônia (do PROS para o Progressistas); Meire Serafim (Do MDB para o União Brasil); e Vagner Felipe (do PL para o Republicanos).

Na Câmara Federal: Vanda Milani (do Solidariedade para o PROS) e Mara Rocha (do PSDB para o MDB) também estão de casa nova. Não para por aqui. Se eu fosse elencar os líderes locais – de ponta a ponta do Acre – que fizeram parte dessa mudança, faltaria espaço.

E esse foi só um capítulo do jogo, que promete ficar ainda mais emocionante. As frentes entram agora, nas finalizações das chapas, disputas dos vices, postulantes ao Senado e por aí vai. Então, se algum partido não quiser ficar de fora das discussões, que sacuda a poeira. Nesse duro jogo que é a política, entre mortos e feridos, nem todos se salvam. E tá tudo bem.

Alto Acre

As informações que chegam do Alto Acre dão conta de uma verdadeira – e engraçada – algazarra. Quem tentou acompanhar, se perdeu. Dr. Edson saiu do PSD para ser candidato a deputado federal pelo Republicanos ou União; não esperava chegar lá um forte Israel Milani, que levou todo seu grupo para aquela legenda. Israel entra na disputa do federal e o cunhado Tadeu Hassem tenta vaga na Aleac.

Alto Acre²

Depois de muito mistério, Leila Galvão anunciou que fica no MDB. Ela tenta casar apoios com o pré-candidato Daniel Dorzila, que trocou o ninho tucano pelo glorioso. Um deve ir para federal, outro para estadual.

Alto Acre³

Falando em Dorzila, ele é aposta do prefeito de Epitaciolândia, delegado Sérgio Lopes. Se até aqui o prefeito local não havia deixado claro que segue a cartilha da deputada federal Mara Rocha (MDB-AC) para não se indispor com o governador Gladson Cameli (PP-AC), agora deixou. Na política, não tem essa de querer agradar gregos e troianos. Principalmente em ano de disputa.

Alto Acre: bônus

O bônus da janela partidária da região vai para a vereadora Arlete Amaral: ela deixou o SD, dormiu no PSDB na sexta-feira (1º) e acordou no sábado (2) no PP. Eu também me confundiria, vereadora. É muita sigla, né? Arlete é pré-candidata à Aleac.

Quase ileso

O PSD de Petecão foi um dos partidos que saíram praticamente ilesos da janela eleitoral, salvo algumas baixas no interior. “Estamos muito bem. Estamos ótimos, na verdade. Você viu aí as ofertas malucas que eles [os dirigentes de partidos] estavam fazendo, né? Pois é, não colou aqui não”. Palavras do senador.

PSD

O partido do senador anunciou algumas pontuais mudanças nas chapas proporcionais: a vereadora Lene Petecão e a sindicalista Rosana Nascimento migram para a chapa de federal da sigla. Informação passada a este jornalista em primeira mão e dada no ContilNet.

PSD²

Duas importantes lideranças evangélicas chegam ao partido: Yael Saraiva e Jesuíta Arruda. A primeira entra na disputa pela Aleac e a segunda, Câmara Federal. Um evento programado para esse mês deve anunciar esta e outras novidades na chapa.

Sinjac

O Sindicato dos Jornalistas do Acre (Sinjac) tem em pauta a realização de uma assembleia, prevista para a próxima semana, para tratar da anistia a todos os sindicalizados que possuem débitos com a instituição. Outras importantes pautas devem ser divulgadas nos próximos dias. Certamente, terão espaço por aqui.

Sinjac²

Ao blog, o presidente Luiz Cordeiro contou que traça com o time do sindicato importantes metas para os próximos dias: discussão do novo piso salarial da categoria, ampliar a presença no interior do estado, realização de eventos, criação de políticas para a valorização da história do jornalismo acreano e discussões com entidades públicas para construção de uma nova sede. É muito bom ouvir isso. Os jornalistas acreanos merecem.

Petecão

“A Mailza tem que colocar o governador no lugar dele. Ela é a presidente do partido”. Trecho de uma conversa que tive com o senador, na noite de segunda- feira (4). Petecão tem uma profunda admiração por Mailza.

Petecão²

O senador tem programado para ainda esta semana o início das conversas que definem os nomes de sua chapa majoritária. Vai chamar seu grupo para discutir os assuntos vice e Senado. “Agora sim chegou a hora de discutir isso. Mas temos tempo”.

Maior bancada

Com Tchê, Chico Viga, Pedro Longo e Marcus Cavalcante, o PDT quase se torna a maior bancada da Aleac. Com quatro deputados, a legenda só perde agora para o Progressistas em número de parlamentares: Gehlen Diniz, Maria Antônia, Manoel Morais, Bestene e Nicolau Junior. No Podemos, partido que ostentava status de maior bancada da Aleac, restaram três.