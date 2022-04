Blog do Ton: Justiça tem nova decisão evolvendo governador Gladson Cameli

De acordo com colunista, magistrada atendeu defesa do pai do governador do Acre, Gladson Cameli (PP-AC), que alegou serem infundadas as acusações veiculadas por blog local.

A juíza da 4ª Vara Cível de Manaus, Naira Neila Batista de Oliveira Norte, atendeu a defesa do empresário Eládio Messias Cameli e determinou que o um blog local tire do ar matérias e vídeos com acusações contra ele por serem, segundo os advogados, infundadas. As informações são do colunista Matheus Leitão, da Veja. Eládio é pai do governador do Acre, Gladson Cameli (PP).

De acordo com a publicação, a magistrada atendeu pedido da defesa de Eládio Cameli, “que argumentou que o portal não comprova as acusações e que elas estão motivando ataques com acusações infundadas, de cunho difamatório e calunioso, sem qualquer comprovação”.

“A fim de evitar grave prejuízo ou de difícil reparação, decido antecipar parcilmente os efeitos da tutela, e determino que seja intimada a parte requerida para que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento desta determinação, a retirada do ar das matérias elencadas na petição inicial”, escreveu a juíza na petição.

No conteúdo postado pelo veículo, Eladio e Gladson são acusados de receber dinheiro em espécie de um empresário na época da campanha eleitoral. A medida da magistrada vale, também, para vídeos veiculados em redes como Facebook e no Instagram.

