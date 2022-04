Campeã olímpica nada em “lagoa de sangue” em protesto contra guerra na Ucrânia

Em um perfil nas redes sociais, Ruta Meilutytè explicou o protesto contra a guerra na Ucrânia. Segundo ela, é um apelo a favor do povo ucraniano, que tem sofrido as consequências do ataque russo ao país.

– A performance “Swimming Through” (“Nadando através”, em tradução livre) é um apelo à ação em apoio ao povo ucraniano que está enfrentando o genocídio cometido pela Rússia. Com países como a Alemanha não intensificando e impondo sanções adequadas ao agressor, escolher dinheiro em vez de pessoas, torna difícil manter a esperança. Portanto, é crucial que continuemos agindo, divulgando informações verdadeiras, voluntariando, protestando, doando e pressionando nossos governos a agir – disse a nadadora em comunicado.