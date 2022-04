Chico Pinheiro rouba a cena no Carnaval de SP na Globo

Em São Paulo, não houve folião mais feliz com o retorno dos desfiles das escolas de samba do que Chico Pinheiro. O apresentador do Carnaval na Globo se jogou na transmissão com uma alegria que contagiou o público nas redes sociais.

Chico Pinheiro comandou a narração dos desfiles com Michelle Barros e esbanjou empolgação e até pulou no estúdio após a apresentação da Tom Maior, durante a madrugada deste sábado (23/4).