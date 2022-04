Cíntia Dicker, mulher de Scooby, explica como é a relação com Luana

“Luana sempre me tratou muito bem e a gente teve uma relação de muito respeito. Ela viu pessoalmente como é meu tratamento com as crianças, e reconhecer isso e ser grata a mim me deixa muito feliz. Ela me manda flores, áudio me elogiando… fico muito tranquila em saber que estou no caminho certo com eles”, contou na entrevista.

Após o confinamento de Pedro Scooby no BBB22, Cíntia tomou conta dos filhos de Luana e do surfista durante alguns dias, mostrando a boa relação entre as duas. Também na quinta-feira (7/3), a modelo usou os stories para criticar Arthur Aguiar, que discordou da postura de Scooby após o paredão falso: “ Pedro é muito paciente . Quando dizem que eu sou calma. Não ia dar conta de ficar me explicando não, oxe. O menino não fez nada, gente, que loucura. Parei por aqui”.