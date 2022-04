Com cavalgada e atração nacional, Epitaciolândia realiza X Circuito Country; veja programação oficial

O 10º Circuito Country terá abertura oficial nesta quinta-feira (28) e segue até domingo (1), com a final do rodeio. Os quatro dias de evento devem reunir diversas pessoas, não somente do município, como das regiões próximas e capital. A abertura conta com o Concurso da Garota Country, shows de atrações locais, com a dupla sertaneja Cristiano Paulo e Daniel, e Luan Lima.

Na sexta-feira (29), às 19h acontece a prova do tambor e às 20h, a abertura do rodeio, uma das partes da programação mais esperada pela população. Neste mesmo dia, às 22h acontece o pré-show com a cantora Sandra Melo e, logo após, show com Romeu.

A tradicional Cavalgada acontece neste sábado (30), às 8h e durante a noite haverá o rodeio, às 20h, e pré-show com Hangell Borges e a atração nacional da música sertaneja Israel Novaes, dos sucessos “Vem ni mim Dodge Ram”, “Você merece cachê” e “Vó, to estourado”.

No domingo, em que se celebra o Dia do Trabalhador, às 9h acontece a Team Roping, durante a tarde é realizada a corrida de cavalos e para encerrar o evento, a noite acontece o show com a Banda Perfil e com a banda acreana Arregaçaê.