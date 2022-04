Com Gladson fora do AC, desembargadora Waldirene assume o Governo do Estado até esta sexta

A presidente do Tribunal de Jusitça do Acre (TJAC), desembargadora Waldirene Cordeiro, assume o Governo do Acre até data prevista de sexta-feira (15). É a segunda vez que Waldirene assume a função.

NO TJAC, quem assume a presidência é o desembargador Roberto Barros. Ao ContilNet, a Secretaria de Comunicação (Secom) informou que o governador encontra-se fora do estado e, caso haja imprevisto, a desembargadora permanece nas funções até seu retorno.

“O governador Gladson Cameli encontra-se fora do estado no dia de hoje, 14 de abril, data em que assume a desembargadora e presidente do Tribunal de Justiça do Acre, Dra. Waldirene Lima Cordeiro. A previsão de retorno do governador é amanhã, dia 15 de abril. Caso haja imprevisto, a desembargadora permanece na função até o retorno do chefe de Estado”, informou.