Com saída de Socorro Neri, Aberson Carvalho é oficialmente o novo secretário de Educação

Com o pedido de exoneração da ex-prefeita Socorro Neri do cargo de secretária de Educação, Cultura e Esportes (SEE) para disputa nas Eleições de 2022 como pré-candidata à Camara Federal, quem assume uma das pastas mais importantes do governo é o professor Aberson Carvalho de Souza.

A decisão saiu da edição desta sexta-feira (1) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Aberson tem um vasto currículo. Foi secretário municipal de Meio Ambiente de Rio Branco e diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen), além de ter atuado em diversos outros órgãos e empresas como ouvidor e facilitador de projetos.

Quem também deixa a SEE é o secretário-adjunto da pasta, o ex-deputado Moisés Diniz, que almeja uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). O governo não divulgou quem será o sucessor de Diniz.