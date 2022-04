Concurso Politec RO: conheça a distribuição de vagas

O edital do concurso Politec RO (Polícia Técnico-Científica de Rondônia) foi publicado e oferta 60 vagas para as funções de Perito Criminal e Agente de Criminalística.

As inscrições iniciam no dia 25 de abril e podem ser feitas até o dia 16 de maio, no site do Cebraspe, banca organizadora do certame.

O valor da taxa de participação é de R$ 190,00 para Agente de Criminalística e de R$ 204,96 para Perito Criminal.

Concurso Politec RO: distribuição de vagas

De acordo com edital de abertura, as vagas do concurso Politec RO foram distribuídas da seguinte forma:

Cargo 1: Perito Criminal – Área 1: 1 vaga

Cargo 2: Perito Criminal – Área 2: 3 vagas

Cargo 3: Perito Criminal – Área 3: 3 vagas

Cargo 4: Perito Criminal – Área 4: 1 vaga

Cargo 5: Perito Criminal – Área 5: 1 vaga

Cargo 6: Perito Criminal – Área 6: 5 vagas

Cargo 7: Perito Criminal – Área 7: 1 vaga

Cargo 8: Perito Criminal – Área 8: 2 vagas

Cargo 9: Perito Criminal –Área 9: 3 vagas

Cargo 10: Perito Criminal – Área 10: 1 vaga

Cargo 11: Perito Criminal – Área 11: 3 vagas

Cargo 12: Perito Criminal – Área 12: 3 vagas

Cargo 13: Perito Criminal – Área 13: 1 vaga

Cargo 14: Perito Criminal – Área 14: 1 vaga

Cargo 15: Perito Criminal – Área 15: 1 vaga

Cargo 16: Agente de Criminalística: 30 vagas

Leia mais em DIREÇÃO CONCURSOS, clique AQUI!