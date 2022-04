Concursos Acre 2022: saiba de todas as previsões aqui

Concurseiros, fiquem atentos! Os concursos Acre 2022 prometem ofertar muitas oportunidades! Há certames que estão com os estudos em andamento, outros com bancas definidas e até com editais prontos para serem lançados a qualquer momento.

O governador do Acre, Gladson Cameli, já declarou a possibilidade do lançamento de novos editais logo no início de 2022. São muitas oportunidades distribuídas entre os municípios do Estado. A remuneração pode chegar até R$ 30 mil.

O Gran Cursos Online fez um levantamento geral da situação dos concursos Acre 2022 e você pode conferir todas as informações nesta matéria. Para facilitar, pelo índice abaixo!

A banca do próximo concurso público do Conselho Regional de Contabilidade do Acre está definida. O Instituto Quadrix foi a empresa escolhida por meio de dispensa de licitação.

O concurso da Polícia Civil do Acre já possui comissão formada. O edital pode ofertar vagas de nível superior para a carreira policial.

Concursos Acre 2022: Concursos previstos

Tribunal Regional Eleitoral do Acre AC

O próximo concurso público do Tribunal Regional Eleitoral do Acre deve contemplar a área da contabilidade. O concurso esteve previsto na PLOA em 2021, com a previsão de provimento de 982 vagas. No entanto, o texto não especificou como será a distribuição de vagas.

Concurso TRE AC Tribunal Regional Eleitoral do Acre AC Situação atual Previsto Banca organizadora Em definição Cargos Em definição Escolaridade Em definição Carreiras Em definição Lotação Acre Número de vagas Em definição Remuneração R$ 3.993,09 até R$ 6.551,52 Clique aqui para ver o último edital

Prefeitura de Rio Branco AC

O Concurso para a Prefeitura Municipal de Rio Branco, localizada no Estado do Acre, deve ser realizado em breve. Isso porque foi assinado um Termo de acordo Extrajudicial entre a Prefeitura Municipal e o Ministério Público do Estado que visa a realização de concurso público para suprir as necessidades de pessoal do CAPS III e do SRT. A expectativa agora é de que o processo de abertura do Concurso Rio Branco seja iniciado nos próximos meses.

Concurso Rio Branco Prefeitura Municipal de Rio Branco – AC Situação atual Previsto Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Rio Branco, Acre Número de vagas A definir Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital

Concursos Acre 2022: Concursos anunciados

Secretaria de Fazenda do Estado do Acre AC

A proposta para realização do próximo concurso Sefaz Acre já foi realizada. A análise do órgão que irá determinar a quantidades de vagas para o novo certame já está sendo finalizada. Segundo informações do governo o concurso ofertará vagas para Auditor da Receita Estadual, Auditor do Tesouro Estadual, Especialista da Fazenda Estadual e Técnico da Fazenda Estadual. Caso seja aprovada a realização do certame pelo governo, espera-se que o edital seja lançado em 2022.

Concurso Sefaz Acre Secretaria de Estado de Fazenda do Acre Situação atual Anunciado Banca organizadora A definir Cargos Diversos Escolaridade Nível Superior Carreiras Fiscal Lotação Acre Número de vagas A definir Remuneração de R$ 1.168,08 a R$ 28.874,85 Clique aqui para ver o último edital.

Polícia Militar do Estado do Acre AC

Um novo concurso da Polícia Militar do Acre está sendo preparado. O Secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Acre já deu início às tratativas administrativas relacionados aos concursos de Segurança Pública do estado. Segundo o órgão, o quadro Organizacional da Polícia Militar do Acre prevê 4 mil profissionais, mas atualmente só possui 2.500 policiais na Corporação.

Concurso PM AC Polícia Militar do Estado do Acre PM AC Situação atual Anunciado Banca organizadora A definir Cargos Soldado Escolaridade Nível Médio Carreiras Policiais Lotação Acre Número de vagas A definir Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital.

Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre AC

Tudo indica que o Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre possua um novo edital em breve. O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, anunciou a realização de novos certames para a área da segurança pública.

Concurso IAPEN Acre AC Instituto de Administração Penitenciária do Acre AC Situação atual Anunciado Banca organizadora A definir Cargos Policial Penal Escolaridade A definir Carreiras Segurança Pública Lotação Acre Número de vagas Mínimo de 454 vagas Remuneração A definir Clique aqui para ver o último edital.

Concursos Acre 2022: em andamento

Ministério Público do Estado do Acre AC

O concurso do Ministério Público do Estado do Acre oferta 10 vagas para o cargo de Promotor de Justiça Substituto. A remuneração será no valor de R$ 30.404,42. As provas estão marcadas para 15 de maio.

Concurso MP AC Promotor Ministério Público do Estado do Acre Situação atual edital publicado Banca organizadora Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos Cargo Promotor de Justiça substituto Escolaridade Nível superior Carreira Jurídica Lotação Estado do Acre Número de vagas 10 vagas + CR Remuneração R$ 30.404,42 Inscrições 07/02/2022 a 08/03/2022 Taxa de inscrição R$ 350,00 Data da prova objetiva 15/05/2022 Clique aqui para ver o edital.

Universidade Federal do Acre

O concurso da Universidade Federal do Acre – UFAC oferta 5 vagas para a carreira de Educação, Tecnologia da Informação e setor Administrativo. As iniciais variam de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66. As provas estão marcadas para 8 de maio de 2022

