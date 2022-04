Conheça a 1ª mulher coronel no Corpo de Bombeiros de RO: ‘lugar de mulher é em qualquer lugar’

A cerimônia de promoção aconteceu no fim da última semana, no 1º Grupamento do CBM-RO, em Porto Velho . Aos 40 anos, a coronel comemora a conquista carregada de representatividade.

“Os meus sentimentos eu resumo em três palavras: gratidão, honra e felicidade. Eu me sinto muito feliz e honrada especialmente por ser essa representante do efetivo feminino do Corpo de Bombeiros”.

Depois de alcançar a patente máxima, ela diz que se sente determinada a representar com maestria toda a equipe feminina que vai de soldado, cabo, sargento e agora a coronel.

“Eu sou mais uma que está passando essa mensagem: lugar de mulher é em qualquer lugar. Na verdade a gente não tá ‘tomando lugares’ eu acho que a gente está ocupando lugares que já são nossos”, aponta.

Da coincidência ao amor

Apesar de estar entrando na terceira década na corporação, Cristina contou ao g1 que o início como bombeira foi uma “coincidência”, sem muitos planos ou expectativas.

“Na época eu entrei na faculdade de psicologia. Eu estava no segundo ano e a minha família não era abastada, eu não tinha condições de “só estudar”. Então decidi que ia procurar alguma coisa para fazer paralelamente com a faculdade”, relembra.

No mesmo ano, o CBM-RO lançou o primeiro concurso público com 15 vagas de soldado para mulheres. Cristina resolveu participar da seleção e ocupou o topo da lista.

“Apesar de ter me formado em psicologia hoje eu não me vejo em outra carreira que não seja no Corpo de Bombeiros”.