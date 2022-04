Copa Amigos do Bangu começa no sábado, na Embrapa

Oito equipes da categoria sub-15 entram no gramado a partir deste sábado (2), no campo da Embrapa, para a primeira rodada da Copa Amigos do Bangu 2022.

O torneio já virou tradição na base do futebol local e contará com times tradicionais como Rio Branco, Atlético Acreano, Andirá, além do próprio Bangu. As equipes do Leãozinho, Vila da Amizade, Esporte e Lazer e Joia de Cristo completam a lista de participantes.

O coordenador geral do evento, desportista Darcy Silva, explica que o objetivo mais importante da competição é proporcionar momentos de cidadania para esses adolescentes e, ao mesmo tempo, ocupar suas mentes com atividades esportivas para livrá-los do mundo do crime.