Criminosos fazem família refém, roubam carro e usam veículo para tentar executar jovem no Belo Jardim

Carlos Henrique Moura de Oliveira, 26 anos, foi ferido a tiros na tarde desta sexta-feira (15), na rua Princesinha, no bairro Belo Jardim, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, Carlos estava caminhando quando três bandidos se aproximaram em um carro modelo HB20, de cor cinza, e atiraram contra o homem, que foi atingido com dois tiros na mão e três na perna. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais militares estiveram no local, colheram informações e encontraram o carro usado no crime abandonado em uma vala na rua principal do residencial Rosa Linda.

De acordo com a polícia, o carro havia sido roubado em uma residência no Rosa Linda. Os três criminosos que tentaram matar Carlos estavam encapuzados e armados e invadiram a casa, onde renderam mantiveram uma família refém.

Os criminosos ainda roubaram uma TV e 4 celulares, em seguida fugiram do local e foram até o bairro Belo Jardim, onde atiraram contra Carlos.

A Polícia Civil vai investigar os casos e as vítimas do roubo foram encaminhadas à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde registraram um boletim de ocorrência.

Fotos: ContilNet