Ex de Marília Mendonça se envolve com famosa, é detonado e resolve se manifestar após polêmica

Murilo Huff, ex de Marília Mendonça (1995-2021), abriu o jogo e revelou se já tem um novo romance. Em resumo, o cantor está com a campeã do BBB17, Emilly Araújo. Os rumores sobre esse relacionamento ganharam mais força nos últimos dias, após a jovem aparecer no show do sertanejo em Boston, nos Estados Unidos. Através da sua assessoria de imprensa, Murilo negou os boatos.

Sendo assim, a assessoria de Murilo Huff citou a pagina que começou a divulgar as informações e se manifestou. “A informação está sendo divulgada sem fundamento. Não reconhecemos a página Galo Intruso como veículo sério. Portanto, negamos o boato. Não existe nenhuma relação entre os dois. Absolutamente nada, nem amizade tem. Eles se encontraram uma vez apenas na vida, no show de Boston que ele fez nos Estados Unidos”.

Portanto, atualmente em turnê pelos Estados Unidos, o ex de Marília Mendonça ainda não assumiu nenhum romance desde a morte da Rainha da Sofrência, há cinco meses. Além disso, vale lembrar que o relacionamento dos dois gerou o filho, Leo, de 2 anos. Eles acabaram a relação em setembro de 2021, dois meses antes da tragédia aérea que tirou a vida da sertaneja.

Suposto affair de ex de Marília Mendonça gera criticas

Contudo, Emilly é conhecida pelo seu passado amoroso polêmico e conturbado. Em resumo, durante sua participação no reality, a jovem fez parte de um relacionamento abusivo com Marcos Harter. Dessa maneira, após os rumores da ex-BBB com Murilo Huff se espalharem, ela acabou recebendo diversos ataques do público.

“Tá faltando notícia no Brasil né… Por fonte: ‘Vozes da cabeça’ de algumas pessoas começaram uma fofoca sobre mim agora tenho que receber hate por nada!”, escreveu Emilly através das suas redes sociais. Sendo assi, aindda disse mais. “Estou falando desde o dia em que começaram essa fofoca que não existe absolutamente nada! Agora estou aqui recebendo hate desnecessário por causa de uma notícia sem fundamento nenhum.”