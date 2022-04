Ex-trabalhadores do Supermercado Gonçalves devem receber parte das indenizações no próximo mês

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Bens e Serviços de Porto Velho (Sindecom) informa aos mais de mil ex-funcionários do Supermercados Gonçalves, os quais representa no processo judicial, após reunião realizada na última quinta-feira (14/04), com a Administração Judicial, há a expectativa de que o pagamento dos trabalhadores, que estão no rol de credores prioritários, venha a ocorrer no próximo mês de maio de 2022.

Em nota, o Sindicato explica que a informação dos dados bancários é necessária para adiantar os demais atos processuais.

Em tempo, o Sindecom alerta que não está convocando qualquer ex-trabalhador para manifestação, bem como, que não foi convocado a prestar qualquer esclarecimento ou realizar qualquer manifestação. Por tal razão, refuta e manifesta indignação pois, nesta atual fase processual, este tipo de comportamento não se faz necessário, tampouco demonstra ser adequado.

Em anexo, a nota do Sindicato.