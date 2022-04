Exclusivo: Homem que matou o cunhado durante caçada no interior pede perdão à família da vítima

O trabalhador rural Antônio Falcão, residente no rio Iaco, zona rural de Sena Madureira, foi o autor do disparo acidental que ceifou a vida do colono Edinei Silva Carvalho. O acontecimento trágico foi registrado durante uma caçada a animais silvestres nas matas da comunidade Santa Ana, alto rio Iaco.

RELEMBRE: Durante caçada no Rio Iaco, homem é morto com tiro após ser confundido com anta

Segundo consta, eles estavam rastreando uma anta e se dividiram dentro da mata, indo cada um para lados distintos. Em dado momento, Antônio Falcão efetuou o disparo ao confundir Edinei com a anta. O tiro saiu de uma espingarda calibre 24 e atingiu a vítima na altura do peito. Edinei morreu na hora.

Nesta terça-feira (5), em entrevista exclusiva ao radialista Jota Cavalcante, Antônio Falcão repassou mais detalhes sobre a tragédia. Ele disse que gostava muito do cunhado e que os mesmos eram acostumados a realizar caçadas juntos.

Na ocasião, o ribeirinho pediu perdão aos familiares da vítima. Confira a entrevista na íntegra: