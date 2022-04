Durante caçada no Rio Iaco, homem é morto com tiro após ser confundido com anta

Uma caçada a animais silvestres na comunidade Tabatinga, alto Rio Iaco, terminou em tragédia nesta quinta-feira (31).

O morador identificado até o presente momento como Edinei foi atingido por um disparo de arma de fogo e morreu antes mesmo de receber atendimento médico.

De acordo com informações, ele estava caçando na companhia do cunhado em um local que fica distante aproximadamente três horas da margem do rio. Em dado momento, os dois se separam na mata para rastrear uma anta. Consta que Edinei estava com uma roupa preta e acabou sendo confundido com o animal. Dessa forma, foi baleado acidentalmente e não resistiu.

Após o ocorrido, o outro morador deslocou-se até a margem do rio para pedir ajuda no resgate do corpo de dentro da mata. Entre familiares e amigos, o clima é de total consternação.