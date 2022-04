Fundação Elias Mansour assina ordem de serviço para reforma da Tentâmen

O Governo do Estado do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), assina hoje (07), às 15h, a ordem de serviço da Tentâmen, a critério da Casa Civil. O projeto tem o valor de R$689.806,09 e foi elaborado pela FEM, em decorrência de um edital de fundo de direitos difusos do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O objetivo da obra é realizar a restauração, adequação e reconstrução geral no que envolve toda parte arquitetônica (histórica) e hidráulica que se encontra muito degradada. Também passarão por um processo de reorganização os espaços destinados à área administrativa, recepção e lazer, bem como ampliar os mecanismos de acessibilidade.

A reforma do espaço irá beneficiar artistas, agentes culturais e a sociedade como um todo, voltando a ser utilizada para fins educativos e artísticos. Foram mais de três anos de muitas idas e vindas, em busca de devolver o espaço da Tentâmen à sociedade acreana. Agora, o sonho se torna realidade.

Em 2020, foi tombada provisoriamente, em âmbito estadual, pelo governador Gladson Cameli. Para o presidente da FEM, Manoel Pedro, a recuperação da Tentâmen foi uma de suas missões desde o início.

“O nosso governador tem um olhar sensível para a cultura, ele mesmo pediu para que a gente não medisse esforços para recuperar a Tentâmen. E ele pôs todas as pastas que tem responsabilidade em algum momento do processo administrativo, quer que seja uma licença ou até mesmo a elaboração do projeto, disponível para esta obra que se inicia com o propósito de fortalecer a cultura de nosso estado”, destacou Manoel, presidente da FEM.

SOBRE A TENTÂMEN

O espaço histórico foi fundado em 10 de abril de 1924, surgiu como Sociedade Recreativa Tentâmen e está situada no Segundo Distrito da capital Rio Branco. O lugar já foi palco de grandes eventos da sociedade acreana e seu nome se deve às diversas tentativas frustradas de fundar um clube, por parte de famílias tradicionais rio-branquenses.

A “Casa de Madeira”, que possui arquitetura única e histórica, é uma vitrine para diversos projetos culturais, como realizações de saraus com artista de diversas áreas da cultura e das artes do estado.

O evento de assinatura conta com os servidores da FEM, SEINFRA, SEDUR e demais secretarias e sociedade civil.