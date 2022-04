Homem investigado por homicídio em 2018 é preso pela Polícia Civil na capital

A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira (19) um homem investigado pelo crime de homicídio e identificado por P.A.C. de S., de 29 anos. A prisão ocorreu em uma residência localizada no bairro 06 de Agosto, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações dos agentes de polícia, a prisão do investigado se deu por força de mandado de prisão cumprido pela equipe de investigadores da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) que descobriu o local em que o suspeito estava escondido.

O rapaz é investigado pela autoria do homicídio que vitimou Raimundo Nazario Costa da Silva ocorrido no Polo Belo Jardim, Seringal Catuaba no ano de 2018.

O preso foi conduzido a DHPP para procedimentos de praxe e, em seguida, colocado à disposição da Justiça.