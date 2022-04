Homem leva golpe de faca na cabeça e pede ajuda em bar em Rio Branco

Um homem identificado apenas como Zezinho foi ferido com um golpe de faca na cabeça na noite deste domingo (24), em um bar localizado na Estrada do São Francisco, no bairro São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Zezinho havia acabado de chegar em uma bar, quando foi chamado para conversar fora do estabelecimento comercial por um suposto amigo. Minutos depois, Zezinho correu para dentro do bar pedindo socorro, pois já tinha sido fedido por um golpe de faca na cabeça. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado e foi ao local para prestar os primeiros atendimentos a Zezinho, que devido um corte superficial teve somente a cabeça enfaixada e deixado no local.

Os PMs do 3° Batalhão estiveram no local e realizaram ronda ostensivas e não tiveram êxito em prender o criminoso. O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).