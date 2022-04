Irmão de Chris Rock quer enfrentar Will Smith em luta de boxe

Irmão mais novo do humorista Chris Rock, Kenny Rock quer fazer uma luta de exibição de boxe com Will Smith. De acordo com o site TMZ, ele assinou contrato com o fundador da Celebrity Boxing, Damon Feldman. O programa colocar celebridades para lutar.

O motivo da luta seria o tapa que Smith deu no rosto de Rock durante a cerimônia do Oscar 2022, após o comediante fazer uma piada com Jada Smith, esposa do astro, que sofre de alopecia e, por isso, está sem os cabelos. A Academia do Oscar decidiu banir Smith por 10 anos das cerimônias do Oscar. A decisão, no entanto, dividiu a opinião de membros da Academia, segundo The Hollywood Reporter. Alguns apontam que a punição foi pesada demais, enquanto outros acham muito leve. Uma outra parcela a julgaram adequada. Já Chris Rock ainda se nega a falar sobre o tapa que levou. Ele definiu que só falará sobre o caso seja remunerado.