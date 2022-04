Mara Maravilha volta a pedir perdão a Xuxa e manda alfinetada

Mara Maravilha mais uma vez comentou sobre a sua relação com Xuxa Meneghel. As duas vinham tendo uma boa relação até pouco tempo, mas tudo mudou nos últimos anos. Elas, inclusive, chegaram a trocar farpas nas redes sociais.

Em entrevista com Flávio Ricco e Dani Bavoso no R7, a apresentadora garantiu que mantém uma relação tranquila com Eliana e Angélica. Em seguida, ela disse que não guarda mágoas e rancores da eterna “Rainha dos Baixinhos”, com quem se desentendeu.

Eu tenho muita humildade. Teve coisas que não gostei? Teve. Teve coisas que ela não gostou? Também. Não existe a certa ou a errada, mas somos seres humanos, antes de sermos Maravilha e Rainha, estamos aqui de passagem. Então, pra que rancor? Pra que mágoa? Por que não liberar o perdão?”, refletiu Mara.

Ela completou: “Xuxa, no que te ofendi, olhando no fundo dos seus olhos, me perdoe. Continue sendo Rainha e eu vou continuar sendo Maravilha”

A apresentadora também comentou das polêmicas na sua participação na oitava temporada de A Fazenda, na Record. “Eu sai com cinco dias para terminar o programa. Desculpa, essa bagaça era minha, desculpa Brasil, desculpa Record, mas essa bagaça era minha, mas tudo bem, mas Deus tem pra dar”, disparou.

Mara Maravilha também admitiu o desejo em apresentar um programa próprio: “Eu fui convidada outras duas vezes para participar de A Fazenda e até do Power Couple, mas o que eu quero mesmo é apresentar um programa. Eu vejo que eu mereço, sou capaz e eu daria conta a nível de audiência e comercial de ter um programa comandado por mim”.

Xuxa ignora pedido de desculpas de Mara Maravilha

Xuxa decidiu não dar importância ao pedido de desculpas de Mara Maravilha, após alfinetadas que a morena deu na loira. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, a eterna rainha dos baixinhos afirmou que prefere quando a mudança venha através de atitudes das pessoas:

“Pra mim não faz diferença. Que bom, que legal isso (pedir desculpas), existe uma coisa, perdoar e você realmente mudar. Com o tempo, posso dizer se isso é legal”.

Xuxa ainda deixou claro que gostava de Mara e não entendeu certos posicionamentos da cantora baiana. “Ela saiu falando uma coisa desagradável não só sobre mim, mas sobre o Ju (Junno Andrade). Na minha concepção, não precisava“, justificou.

“Que bom (que pediu desculpas) pra ela. Pra mim, não faz diferença. Mas que bom pra ela”, disparou ainda.