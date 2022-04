Mistério: mulher descobre que não é a mãe biológica de seus próprios filhos

Lydia Fairchild precisou solicitar assistência para ajudá-la a sustentar a si mesma e a seus filhos no estado de Washington, nos EUA, em 2002.

Como parte da inscrição, ela e os filhos foram testados, a fim de provar que eram todos parentes.

Pouco tempo depois, o Departamento de Serviços Sociais chamou Lydia ao escritório para discutir seu caso e acabou descobrindo que, de acordo com os testes, os filhos que ela havia dado à luz e posteriormente criado não eram biologicamente dela.

“Quando me sentei, eles vieram e fecharam a porta, e eles simplesmente voltaram e começaram a me perfurar com perguntas como, ‘Quem é você?’”, disse ela à ABC News na época. No que diz respeito aos Serviços Sociais, não haviam dúvidas. “Não”, disseram-lhe quando ela tentou questionar se tinha havido um erro. “O DNA é 100% infalível e não mente.”

Mas, seu namorado, Jamie Townsend, o pai das crianças, foi confirmado como parente deles. Foi apenas Lydia, que se lembra de ter dado à luz a eles, que não era mãe de seus próprios filhos. Além de isso a desqualificar para receber assistência financeira, ela se tornou suspeita de fraude na previdência e corria o risco de ter seus filhos tirados dela.

Embora os testes de DNA não sejam infalíveis, neste caso, estava correto. Um segundo teste voltou com o mesmo resultado estranho, e outros depois daqueles também. A situação começou a parecer muito sombria para Lydia, pois o estado entrou com um processo contra ela por fraude.

Mas seu caso não era o único. Em 2002, Karen Keegan, de 52 anos, sofreu insuficiência renal e precisou de um transplante de rim.

Quando ela se voltou para sua família, ela também descobriu que dois dos três filhos que ela deu à luz e criou eram filhos biológicos de seu marido, mas não dela. A investigação da causa disso ajudaria Lydia a ganhar seu caso contra o governo.

Amostras foram retiradas de Keegan, que eles suspeitaram de ter quimerismo tetragamético. O quimerismo tetragamético ocorre quando dois óvulos separados são fertilizados por dois espermatozoides diferentes e, então, um dos embriões absorve o outro durante os estágios iniciais de desenvolvimento. Pessoas com esse tipo de quimerismo podem ter dois tipos de sangue, cores de olhos diferentes ou outros sinais físicos, como marcas de nascença.

O quimerismo é raro, com apenas cerca de 100 casos documentados em humanos. Pessoas com a doença podem viver sem complicações, além da pigmentação alterada, e várias dessas pessoas só ficam sabendo de sua condição após exames de sangue.

Em pacientes quiméricos, a maioria das células geralmente acaba vindo de um conjunto de DNA, de acordo com a Live Science. Em alguns casos, a pessoa pode desenvolver genitália ambígua, se os embriões de gêmeos a partir dos quais foi desenvolvida contiverem cromossomos diferentes (ou seja, se um dos gêmeos for masculino e o outro for feminino).

No entanto, nenhum desses sinais estava presente em Keegan ou Fairchild, mas depois que amostras de todo o Keegan foram coletadas, descobriu-se que o quimerismo tetragamético era a causa. No caso de Keegan, a equipe que a estudou foi capaz de descobrir grupos de genes ligando seus filhos a seus próprios pais. “Devido à aparente raridade do quimerismo tetragamético e à importância do uso de técnicas moleculares para confirmar sua presença, essa condição pode ser subdiagnosticada”, escreveu a equipe em seu estudo.

“Além disso, se uma única linha celular predomina no sangue, o estado quimérico pode não ser detectado a menos que estudos familiares sejam realizados. Mesmo assim, os resultados podem ser mal interpretados como excluindo maternidade ou paternidade.”

Com esse conhecimento, ela foi capaz de lutar contra as alegações de que ela não era a mãe de seus filhos, enquanto ela buscava mais testes. Um outro teste acabou comprovando que ela tinha dois conjuntos distintos de DNA, algo que ela provavelmente nunca teria conhecimento até se envolver nos problemas jurídicos contra o governo.