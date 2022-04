Mortes violentas, bastidores da política acreana, novo PCCR e outras; veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem-informado com as principais notícias da semana.

SEGUNDA-FEIRA

Motorista de app é morto com tiro na cabeça em Rio Branco; ele ‘pressentiu’ e enviou localização para namorada

O motociclista Auderlan da Silva de Lima, de 31 anos, foi morto com um tiro na cabeça, na noite deste domingo (24), no Ramal do Macarrão, região do Segundo Distrito de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Prestes a sentar na cadeira de senador, Eduardo Velloso revela expectativas, bandeiras e como chegou ao posto

No final de maio – ou até, mais tardar, começo de junho, de acordo com informações do senador Marcio Bittar – o Acre ganha um novo senador. O suplente Eduardo Velloso, médico oftalmologista, assume a cadeira por 120 dias. A informação foi dada em primeira mão aqui, há tempos atrás, e confirmada pela imprensa na última semana. Os detalhes da passada de bastão ainda estão vindo à tona. CONFIRA NA ÍNTEGRA A COLUNA DO TON LINDOSO.

TERÇA-FEIRA

Em Sena, aposentada descobre que fizeram oito empréstimos em seu nome sem ela saber

O presidente do Conselho Municipal do Idoso, em Sena Madureira, Ribamar Silva, utilizou as Rádios Difusora e Aldeia FM nesta semana para fazer um alerta aos aposentados relacionado a possíveis golpes que estão sendo aplicados. Ele se reportou a situação envolvendo uma idosa que descobriu recentemente que está pagando todos os meses 11 empréstimos, sendo que dos quais ela alega não ter conhecimento de 8. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Os bastidores da reunião com Casa Civil, secretários de Gladson e interlocutores de Bittar

As ausências de Gladson Cameli (Progressistas-AC) e Marcio Bittar (UB-AC) não impediram que uma reunião, marcada para as 11h de segunda-feira (25) tivessem um sério tom de alinhamento. Diversos secretários, liderados pelo chefe da Casa Civil, Jonatan Donadoni, receberam interlocutores do senador Bittar para discutir os quase R$ 100 milhões em emendas que o senador trouxe ao Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA A COLUNA DO TON LINDOSO.

QUARTA-FEIRA

Jovem é morto com quatro tiros ao sair de igreja no Segundo Distrito de Rio Branco

O jovem Naldiclei da Silva Soares, de 24 anos, foi morto com quatro tiros no final da tarde desta quarta-feira (27), na Rua Primavera, no bairro Belo Jardim 1, região do Segundo Distrito de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Morador de rua é agredido a golpes de ripas e tem crânio afundado em Rio Branco

O morador de rua Flávio Oliveira da Silva, 43 anos, ficou gravemente ferido após ser agredido em via pública, na manhã desta quarta-feira (27), no bairro Preventório, nas proximidades de uma quadra de esportes, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Teste de aptidão dos Bombeiros tem nova data e Governo convoca aprovados; veja lista

Após decisão judicial que suspendeu temporariamente a continuidade do concurso do Corpo de Bombeiros do Acre, o Governo do Estado divulgou nesta quinta-feira (28) nova data para realização da prova de aptidão física e exame psicotécnico. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O que diz Flávio Bolsonaro sobre a imprensa e suas dúvidas sobre as eleições no Acre

“Senador Flávio, como é para o senhor lidar com a parte da imprensa que cria factoides e persegue sua família?”. Essa foi a primeira pergunta direcionada a Flávio Bolsonaro, em uma entrevista fechada aos sites ContilNet – representado por este colunista e editor-chefe, Ton Lindoso – e AcreNews – representado pelo seu proprietário, meu querido colega Evandro Cordeiro, autor da pergunta de largada. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Bocalom sanciona novo PCCR em solenidade na Prefeitura de Rio Branco: “Fizemos justiça salarial”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, sancionou nesta sexta-feira (29), em um evento realizado no auditório da sede do executivo municipal, o mais novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores públicos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Partido de Marina no AC diz que não apoia Lula: ‘Não esquecemos o que fez em 2014’

Depois da ex-senadora acreana Marina Silva faltar ao evento da Rede Sustentabilidade de apoio ao pré-candidato à presidência da República pelo PT, Luís Inácio Lula da Silva, o presidente da sigla de Marina no Acre, Flanklin Ingma, deixou claro que o partido, pelo menos aqui no estado não estará no palanque de Lula nas eleições de outubro deste ano. CONFIRA NA ÍNTEGRA.