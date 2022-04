Mulher é vítima de tentativa de latrocínio e é ferida com golpes de chave de fenda em Rio Branco

Uma mulher ainda não identificada foi vítima de uma tentativa de latrocínio na noite deste domingo (24), na rua São Paulo, bairro 7 BEC, em Rio Branco. Na mesma ação, o assaltante Ieverson Souza, 28 anos, acabou preso após ser agredido por populares.

Segundo informações da polícia, a vítima estava caminhando em via pública quando foi abordada pelo criminoso que estava em uma motocicleta modelo Titan de cor preta e placa QLY 0018, que, de posse de uma chave de fenda, anunciou o assalto e roubou o celular da mulher.

Antes de sair, o bandido desferiu dois golpes com a chave de fenda no abdômen e na cabeça da vítima. Populares que viram o crime correram atrás do acusado, que tentou se esconder dentro de um carro, no momento que um casal com uma criança tentava sair do local. O criminoso foi arrastado para fora do veículo e agredido por várias pessoas.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, realizando a prisão do assaltante ainda em flagrante. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e encaminhou a vítima a Unidade de Pronto Atendimento da Baixada da Sobral em estado de saúde estável.

Militares do Grupamento de Intervenção e Rondas Ostensivas (Giro) encaminharam o assaltante para a Delegacia de Flagrantes, onde serão tomada as medidas cabíveis.

O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).