Nenê Junqueira é exonerado da Sepa, e Edivan Maciel volta a gerenciar a pasta

Saiu na edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), nesta quinta-feira (21), a exoneração do empresário Nenê Junqueira do cargo de secretário estadual de Produção e Agronegócio (Sepa).

Quem assume a pasta em seu lugar é o médico veterinário Edivan Maciel, que já comandou a Sepa entre os anos de 2019 e 2021.

Em entrevista concedida ao ContilNet, Junqueira não explicou os motivos pelos quais deixou a secretaria, mas deixou claro que sempre esteve ciente de que “o governador tem total direito de colocar à frente da pasta quem quiser”.

“O governador tem esse direito de tirar e colocar quem ele quiser. O fato é que saio da pasta com o coração transbordando de gratidão a ele e à equipe que me acompanhou até aqui. Trabalhei de corpo e alma para ajudar no crescimento do meu Estado. Será sempre assim”, afirmou.

“Desejo sorte ao Edivan nesse novo desafio”, finalizou.

Nenê fez questão de destacar que não tem pretensões políticas e que vai se dedicar à vida pessoal.

Maciel, ao contrário, seria pré-candidato a deputado federal nessas Eleições de 2022, mas abriu mão do sonho para atender o pedido do governador, de acordo com entrevista concedida ao site AC24Horas.