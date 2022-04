No Limite 2022: tudo que já sabemos sobre a nova temporada

A TV Globo divulgou na última semana os primeiros detalhes da nova temporada de No Limite, que vai contar com a participação de mais competidores, sendo todos anônimos, e duas eliminações semanais, tudo sob o comando do ex-BBB Fernando Fernandes.

“A temporada mais desafiadora de todas, com mais participantes, 24 pessoas comuns que nunca se viram antes, vivendo o desafio extremo da convivência. Aqui é só competição, mais rivalidade, com provas mais radicais e um novo lugar ainda mais selvagem”, garantiu o apresentador.

Leia a matéria completa no Famosos e Celebridades.