OAB-AC promove programação em alusão ao mês de conscientização sobre o autismo

A Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com Autismo da Organização dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB-AC) realiza no dia 29 de abril, próxima sexta-feira, às 19h, o “II Dialogando sobre Autismo”, que tem por objetivo gerar um debate acerca dos direitos dos autistas.

A palestra a ser realizada no auditório da OAB-AC, por sua vez, tem como tema “Como diferenciar o que é e não é Terapia ABA”, e será ministrada pela psicóloga goiana com ênfase em Clínica Analítica Comportamental Giovana Reolon Brasil. que também é mestre em Análise Aplicada do Comportamento.

Segundo Leilane Campos, que faz parte da organização do evento e preside a comissão, a ideia é de trazer atividades à população sobre o autismo, tendo em vista que estamos no mês de conscientização.

“Atualmente, há uma larga oferta da terapia ABA, muitas vezes ofertada de forma equivocada. O intuito da palestra é justamente trazer esclarecimentos para que as pessoas munidas de conhecimento saibam identificar se a terapia está dentro dos princípios da Análise do Comportamento”, disse.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir deste link ou no site da OAB-AC. O evento conta com certificação de 3 horas.