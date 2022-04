Padrasto chega em casa embriagado e espanca enteado com socos no nariz

O crime de lesão corporal contra um rapaz de 20 anos cometido pelo padrasto de 35 anos aconteceu na madrugada desta sexta-feira (22) em uma residência no bairro Igarapé, zona Leste de Porto Velho (RO).

Conforme relatos do boletim de ocorrência, o jovem estaria no quarto estudando e em determinado momento o padrasto chegou embriagado em casa.

O acusado foi até o quarto e muito alterado começou a xingar e agredir o enteado com socos no rosto.

O jovem ficou lesionado no nariz e acionou a Polícia Militar. Com a chegada da PM, a mãe da vítima não teria autorizado a entrada na residência e afirmava que o marido já estava dormindo e trancado no quarto.

O jovem (vítima) informou que a mãe possui várias ocorrências contra o acusado e até hoje a Justiça não tomou nenhuma providência.

Os policiais militares registraram a ocorrência no DP da área e o caso será investigado pela Polícia Civil.