“Pode criticar, só não fala m****”, dispara Neymar para ex-jogador

A semana de Neymar começou com polêmica nas redes sociais. Nesta segunda-feira (18/4), pelo Instagram, o atacante do Paris Saint-Germain rebateu as críticas feitas pelo ex-lateral Fábio Aurélio, que afirmou que estaria decepcionado se fosse o camisa 10 por ainda não ter conquistado a Bola de Ouro.

Em resposta, Ney postou uma lista dos seus títulos e debochou do ex-jogador dizendo que estava muito decepcionado.

“Na moral… Cansado desses ex-jogadores que abrem a boca para falar merda. 5 minutinhos de entrevista e só falam da vida dos outros. Quer criticar? Critica. Mas falar merda assim não dá”, rebateu Neymar.

Em entrevista ao portal Goal, Fábio Aurélio afirmou que estaria decepcionado com a carreira no lugar do atacante da Seleção Brasileira. Aurélio comparou o brasileiro com Messi e Cristiano Ronaldo, e avaliou que a falta de um troféu da Bola de Ouro, de melhor jogador do mundo, poderia ser um motivo de decepção na carreira.

“Eu sempre digo que se eu fosse ele, estaria muito decepcionado. As ambições que tem, e pela qualidade e talento que tem, o fato de nunca ter ganho uma Bola de Ouro parece errado”, afirmou o ex-lateral com passagens por São Paulo, Valencia e Liverpool.

Neymar foi um dos destaques da vitória do PSG diante do Olympique de Marselha nesse domingo (17/4) por 2 x 1. O camisa 10 abriu o placar com belo gol de cobertura. Celta-Car diminuiu, mas Mbappé, de pênalti, deu números finais a partida. O resultado deixou a equipe da capital francesa a uma vitória do título do Campeonato Francês.