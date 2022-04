Polícia diz que suspeito de matar e enterrar adolescente no quintal armazenava pornografia infantil

O laudo pericial feito em aparelhos eletrônicos de Ronaldo dos Santos Lira, revelou a presença de vários materiais de pornografia infantil. Ele é suspeito de matar e enterrar a adolescente Laryssa Victoria, de 17 anos, no quintal de casa em Ouro Preto do Oeste (RO). Segundo a Polícia Civil, as novas informações podem levar o homem a condenação por pedofilia.