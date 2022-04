Polícia prende suspeito por receptação de ovos de Páscoa roubados

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou a prisão de um homem que estava com parte de uma carga de ovos de Páscoa roubada. A prisão foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (14/4) na Pavuna, Zona Norte do Rio.

O preso estava comercializando os chocolates roubados na feira popular da Pavuna. Os produtos que estavam no caminhão tem um valor estimado de R$ 500 mil. Segundo informações da corporação, o chocolate foi roubado no mês passado, em 10/3. Na ação, uma carreta foi levada para a Vila do João, no Complexo da Maré.