Por “união do PSDB”, Eduardo Leite anuncia apoio a João Doria

Eduardo completou: “Hoje este nome é João Doria”. Por meio de carta, ainda afirmou nunca ter tentado tirar a legitimidade das prévias que perdeu para o correligionário.

“Qualquer caminho diferente dependeria de entendimento com o próprio candidato escolhido. Assim, me coloco ao lado do meu partido e desta candidatura, na expectativa de que a união do PSDB contribua com a aguardada unificação dos atores políticos do centro daqui até a eleição de outubro”, completou.

Doria e Leite se encontraram na última terça-feira (19/4) em reunião pedida pelo ex-governador do Rio Grande do Sul. A reunião ocorreu para que Leite expressasse esse apoio pessoalmente a Doria.

Veja carta:

Derrota nas prévias e flerte com PSD

Após perder as prévias do PSDB para a escolha do nome de quem disputaria a presidência, Leite chegou a flertar com o PSD de Gilberto Kassab. A intenção era ser o postulante da legenda ao Palácio do Planalto.

No entanto, Eduardo decidiu ficar no PSDB devido à desconfiança que nutria em relação aos acordos negociados entre Lula e Kassab, e apostando na possibilidade de troca do candidato tucano.

Tucanos aliados de Leite afirmam que o ex-governador demonstrava insegurança para encabeçar projeto num partido que deverá apoiar Lula no segundo turno da eleição.