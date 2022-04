Preocupada com pouco acesso as creches gratuitas em Rio Branco, Michelle apresenta PL

Preocupada pelas denúncias de mães que não tem conseguido acesso a creches para seus filhos de 3 anos, a vereadora buscou ferramentas para melhorar o acesso e a divulgação das vagas de creche em Rio Branco.

“Esse projeto de lei propõe o levantamento da demanda das crianças de até 3 anos que precisam de creche, o número de vagas e que seja amplamente divulgado, por bairro e número de vagas, na internet para acesso de todos!”, disse Michelle Melo.

Com esse projeto de lei, haverá também organização da lista de espera com priorização familiar, que classifica a necessidades por vários aspectos, entre eles, as condições sócio econômicos das famílias e suas crianças.

Assim, a prefeitura de Rio Branco terá a lista de espera da vaga em creches e poderá através dela organizar a necessidade de expansão por bairros, dando a população acesso de verdade a creches.