Prestador de serviço furta cofre de cliente e esconde R$ 55 mil no telhado do vizinho

No dia 7 deste mês, o cofre foi furtado. A polícia investigou o caso, analisou imagens de câmeras de segurança e chegou até o prestador de serviços, que confessou o caso.

Conforme o delegado, o homem contou que havia furtado o dinheiro para poder pagar dívidas. As cédulas foram encontradas escondidas debaixo de telhas da casa do vizinho do serviço. “Não mora ninguém lá e ele cuida o imóvel a pedido do proprietário”.