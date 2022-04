Quer trabalhar de casa e ganhar em euro ou dólar? Veja dicas de quem manja

Os entusiastas do home office curtem a flexibilidade do trabalho poder ser feito em qualquer lugar. E empresas contratantes também se beneficiam disso. Você já ouviu falar de sites que recrutam profissionais para trabalhar como freelancer ou fixo para companhias fora do Brasil? Um dos maiores atrativos é o pagamento em moeda estrangeira.

A coordenadora de marketing Monah Legate conseguiu uma vaga assim. Ela aplicou seu currículo para uma posição inicial de freelancer no site Up Work, e começou a trabalhar para uma empresa norte-americana. A experiência deu tão certo que os serviços prestados se tornaram fixos para ela.

“O importante é você ter um perfil bem completo e saber suas habilidades”, diz a Tilt. Confira a seguir três conselhos de profissionais que manjam do assunto:

1. Estratégia inicial

Na hora de aplicar para as vagas, o que pode definir seu futuro é sua apresentação pessoal/profissional. A cover letter (carta de apresentação) deve ser o mais específica possível, explica Claudia Aparecida Serrano, professora dos cursos de pós-graduação em gestão estratégica do potencial humano da FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado)

“Mostre que você sabe a quem se dirige. Use o nome do recrutador, sempre que possível. Escreva para qual vaga está aplicando e apresente-se citando as habilidades e qualificações que o diferem dos demais”, completa.

Outra dica para o começo é aceitar as primeiras oportunidades que surgirem, mesmo que paguem pouco, diz a produtora de conteúdo Joanna Pimentel, que conseguiu trabalhos em duas plataformas e trabalha hoje remotamente de forma integral. “Você vai melhorando e ganhando avaliações dos clientes conforme você ganha experiência.”

Não deixe também de dizer o motivo pelo qual se interessou pela oferta de emprego e pela empresa. Muitas das empresas exigem o inglês intermediário. Por isso, pesquise bem antes de continuar com o processo de inscrição.

2. Onde procurar?

Dá oportunidades para trabalhadores oferecerem serviços e empresas procurarem profissionais. O mais comum são grandes companhias, incluindo multinacionais, recrutar candidatos para funções específicas. Há possibilidades de colocar na busca projetos com preços fixos, por hora e também duração.

As vagas são as mais diversas possíveis. Na busca feita por Tilt, verificamos oportunidades como professor de português para estrangeiro pela média de 17 euros a hora. Em uma outra, pedia a criação de temas de wordpress para blog pessoal, com ofertas de 90 euros em média.

É possível encontrar vagas para ganhar em diversas moedas do mundo, inclusive as mais fortes como dólar, euro e libra. Basta colocar o idioma que deseja, procurar as vagas de trabalho e se candidatar. As oportunidades envolvem comunicação, tecnologia, design e outras.

Um dos melhores sites para quem é da área de tecnologia e deseja trabalhar remoto. Como o nome já sugere, o colaborador não precisa estar todos os dias no local físico da empresa. Muitas vagas pedem habilidades específicas, e inglês é primordial.

Há oportunidades para desenvolvedores, engenheiros e outros profissionais de tecnologia da informação. Os salários oferecidos vão de US$ 50 mil ao ano até US$ 100 mil.

A plataforma oferece oportunidades para quem deseja receber em dólar. É possível trabalhar na área de tecnologia, design, tradução e outras.

É necessário ter um cadastro para acessar as oportunidades e, caso queira ter uma vantagem em relação aos outros candidatos, é preciso pagar uma taxa (que varia de acordo com o plano) por mês.

Na plataforma, o saque é possível a partir de US$ 100.

Ele também funciona para conectar profissionais que queiram prestar serviços avulsos. É possível colocar a precificação em dólar ou real.

3. Como ter mais chances de conquistar as vagas

Confira a seguir dicas dadas pelas entrevistadas sobre como deixar um perfil mais atrativo: