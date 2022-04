Reajuste e auxílio aprovados na Aleac representam mais de meio bilhão na folha de pagamento dos servidores

A sessão extraordinária da Aleac que varou a madrugada desta sexta feira (31) garantiu aos servidores públicos de todas as categorias um ganho real nos vencimentos com impactos positivos nos salários.

Só este ano, o impacto na folha de pagamento com a concessão dos reajuste de R$ 5,42% para 36.364 servidores ativos e inativos vai causar um incremento de R$ 191, milhões. Soma-se a essa cifra o auxílio alimentação de R$ 500 para 3.473 que recebem até R$ 4 mil, que totaliza mais R$ 20 milhões. A implantação do piso da educação para 14.942 acresce R$ 155,4 milhões nesse montante.

Todos esses reajustes foram votados e aprovados pelos deputados na Assembleia Legislativa numa sessão que começou as 10H da manhã de quinta feira e só terminou as 2H da madrugada de hoje ,o que mostra o grande esforço exigido da equipe econômica do governo e dos parlamentares.

O líder do governo na Casa, Pedro Longo, enalteceu o esforço do executivo, destacando que todos os projetos aprovados foram construídos com a participação direta do governador Gladson Cameli.

O presidente da Casa, Nicolau Junior observou que para 2023 o impacto na folha de pagamento do Estado será de de R$ 556,3 milhões, dinheiro que vai aquecer a economia e ao mesmo tempo aumentar o poder de compra dos servidores públicos. Os benefícios remuneratórios dos trabalhadores estaduais atingiram todos os níveis propostos com muita responsabilidade fiscal e financeira.