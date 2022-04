Saiba tudo sobre concurso do Ibama com 15 vagas para o Acre e remuneração de até R$ 6 mil

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) abriu nesta sexta-feira (23), o concurso público para contratação de 1.143 funcionários temporários. Dentre os locais onde haverá lotação, encontra-se o estado do Acre.

Segundo o edital, as vagas são para as posições de brigadista, chefe de esquadrão, chefe de brigada, supervisor estadual de brigadas e supervisor de brigadas federal, com remunerações que podem variar de um salário mínimo a R$6.060, além de ter também o auxílio-alimentação, auxílio-transporte, seguro acidente e auxílio pré-escolar (se for o caso).

O vínculo é de seis meses e os selecionados podem ser lotados, além do Acre, nos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Tocantins e Rio de Janeiro, bem como no Distrito Federal.

É válido destacar que as inscrições são gratuitas e começam já nesta terça-feira (26). O atendimento, portanto, é presencial. Os cronogramas e os endereços para cadastro devem ser consultados nos editais.

Para o Acre, as vagas disponíveis são para os cargos de brigadista, chefe de Esquadrão e chefe de Brigada para lotação em Brasiléia e Sena Madureira. Confira os editais para cada município.

As inscrições para a cidade de Sena Madureira poderão ser realizadas no período de 26 a 27 de abril de 2022, sendo no dia 26 de 10h às 12h e de 14h às 17h30, e no dia 27 das 7h30 às 12h e de 14h às 16h, na sede do ICMBio, localizada na Rua Avelino Chaves, n° 1935, Sena Madureira/Ac, no galpão sede da brigada do Prevfogo/IBAMA.

Já para a cidade de Brasiléia, será realizada no período de 19 a 20 de abril de 2022, sendo no dia 19 de 10h às 12h e de 14h às 17h30, e no dia 20 das 8h às 15h, na Unidade Técnica do IBAMA, localizada na Avenida Geny Assis, n° 259, Centro, Brasiléia-AC.