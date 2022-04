Samauma Yoga Shala abre com proposta de alinhar yoga e bem estar no Acre

Nessa segunda-feira (4) começa a funcionar em Rio Branco, Acre, o Samaúma Yoga Shala, um espaço para práticas de yoga e bem estar. Serão oferecidas aulas de Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Kundalini Yoga e tecido acrobático em um ambiente aconchegante e seguro.

Shala é uma palavra em sânscrito que significa “lar, morada ou local de estudos, práticas”. Um Yoga Shala remete a “casa de Yoga” onde o Yoga é compartilhado e experimentado. “Queremos oferecer uma experiência em um espaço de integração entre as pessoas, não só para praticar, mas também para compartilhar, experimentar, trabalhar o eu interior e crescer. “, afirma uma das idealizadoras, a professora de yoga, Fabíola Bessa.

O espaço foi concebido com uma série de elementos, como pergolado, rede, fonte, sala de meditação para proporcionar momentos de descontração e relaxamento, conta Priscila Viudes, idealizadora e professora de yoga e tecido acrobático. “A ideia é que a pessoa comece a relaxar e se desligar quando entrar no shala, e assim possa se conectar consigo, se acolher, princípios chaves do Yoga”, explica.

“Muita gente associa o yoga às posturas, mas a prática abrange diversos aspectos, como autoconhecimento, consciência e respiração. E criamos um espaço ideal para tudo isso, como deve ser um shala: sagrado, aconchegante e acolhedor como se fosse uma casa” afirma Fabíola.

Amazônia e Oriente

O nome escolhido é uma forma de reverenciar a Floresta Amazônica, com o nome da árvore samaúma e o local de origem do Yoga, a Índia, como a palavra shala.

Conhecida como “rainha da floresta”, a samaúma é uma árvore imponente e muito valorizada pelas comunidades tradicionais. “Essa árvore se configura como uma referência para os povos da floresta. Ela se impõe na paisagem, ajuda as pessoas a se localizarem, suas raízes emitem um som que pode ser ouvido à distância, quando alguém bate nelas. E é também sagrada para alguns, entre as suas raízes expostas são realizados rituais e encontros”, conta Priscila, que também atua com jornalismo ambiental.

E a energia da Índia, berço do Yoga, se faz presente no nome com o significado da palavra shala. “Assim, reverenciamos todo o conhecimento e ancestralidade de povos tradicionais, sejam eles amazônicos ou indianos”, conta Fabíola.

Yoga

Dentre os principais benefícios da prática de yoga está a redução do stress e ansiedade, melhora na concentração, no tônus e fortalecimento muscular e na flexibilidade. O papel da consciência na prática do yoga é o que a diferencia de das demais atividades físicas. “A partir do momento que inserimos a presença plena e a consciência na atividade física, tem-se um ganho enorme, como ocorre no yoga”, afirma Fabíola, formada em Direito que já praticou boxe, malhação, dança e natação.

“Respiração, relaxamento e atitude mental podem ser considerados os principais pontos fortes do yoga. Algo que as pessoas têm buscado muito atualmente. Somos muito estimulados pelos celulares, informações e precisamos desse foco que o yoga proporciona”, declara Priscila.

Tecido acrobático

O Samaúma Yoga Shala também contará com aulas de tecido acrobático, uma modalidade de acrobacia aérea praticada no Circo, mas que ganhou espaço além da lona, como parques e academias. Uma atividade que mistura força e beleza, físico e lúdico ou artístico.

“As práticas de yoga e de tecido acrobático, embora tenham naturezas distintas, podem dialogar e promover inúmeros benefícios para quem pratica: consciência corporal, resistência, flexibilidade e determinação”, afirma Priscila, que começou praticando tecido acrobático e depois procurou o yoga para melhorar sua performace no tecido e se encantou pelo yoga.

Serviço

Práticas de segunda à sábado em diversos horários

Samaúma Yoga Shala – Rua Egito, 67, Capoeira

Instagram: @samaumayogashala

Telefone: (68) 99972-2526