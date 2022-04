Servidores da Saúde no Acre podem encerrar greve geral nesta quarta-feira, diz sindicato

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac) pode suspender a greve em todo o Estado na tarde desta quarta-feira (6). A paralisação de todos os serviços não essenciais nas unidades hospitalares completaria 1 mês no próxima sexta-feira (8).

Os servidores públicos devem ser reunir em uma assembleia geral às 15h30 desta quarta, na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Acre (Coren/AC), para decidirem sobre a suspensão da greve ou a manutenção dela.

“Vamos nos reunir e discutir a possibilidade de encerrar a greve. O que for decidido pela maioria, vamos acatar”, disse à reportagem do ContilNet o presidente do Sintesac, Adailton Cruz.

Cruz afirmou que a aprovação dos auxílios destinados à categoria a partir da votação do projeto de autoria do Governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e a garantia de realização de concurso público para a área nos próximos dias fizeram com que os manifestantes levantassem a possibilidade de encerrar a greve.

“Não ficamos satisfeitos com o valor do reajuste, de 5,42%, mas a aprovação dos auxílios atendeu algumas de nossas reivindicações, assim como a realização do concurso público. Vamos continuar lutando”, finalizou.