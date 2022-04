Títulos de Bolsonaro no AC, assalto, reajuste dos servidores e mais: a segunda-feira no ContilNet

Chegou o momento de ficar mais informado nesta segunda-feira (04) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Folha de SP diz que títulos entregues por Bolsonaro no AC são irregulares; Incra se manifesta

O site Folha de S.Paulo publicou uma extensa matéria onde fala a respeito da última visita do presidente Jair Bolsonaro ao Acre, há duas semanas, onde fez a entrega de de cerca de 500 títulos de regularização fundiária para assentados. Leia mais.

Mulher reage a assalto em Rio Branco, leva facada e corre para escapar da morte

Francisca Izerlandia da Silva, 39 anos, foi ferida com um golpe de faca, após reagir um assalto na manhã desta segunda-feira (4), na rua Isaura Parente, no bairro Bosque, em Rio Branco. Leia mais.

“O Podemos pode fazer aliança até com o PT”, diz Calegário sobre disputa pelo governo em 2022

Mesmo o ex-deputado Ney Amorim manifestando interesse pela disputa ao Governo do Acre em 2022, uma das principais lideranças do Podemos, o deputado Fagner Calegário, disse em entrevista ao ContilNet, nesta sexta-feira (1), que o partido pode abrir mão da formação de uma chapa majoritária para apoiar um dos atuais pré-candidatos ao cargo de chefe do executivo. Leia mais.

URGENTE: Homem recebe descarga elétrica em poste no Segundo Distrito de Rio Branco

Um homem ainda não identificado foi eletrocutado na tarde desta segunda-feira (04), no Segundo Distrito de Rio Branco. Leia mais.

Após falha, reajuste dos servidores do Estado pode ser votado novamente na Aleac

Um erro técnico cometido pelos deputados da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) no momento da apreciação do projeto que versa sobre o reajuste de 5,42% para todos os servidores públicos do Acre pode fazer com que a proposta seja votada novamente pelos parlamentares. Leia mais.