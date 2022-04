Vereador Elvis Dany, campeão de votos em 2020, se filia ao PP a convite de Gladson e Gehlen Diniz

O jovem vereador Elvis Dany, de Sena Madureira, é o mais novo filiado ao Partido Progressista (PP). Ele assinou sua ficha de filiação após receber convite do governador Gladson Cameli e do deputado estadual Gehlen Diniz, seu conterrâneo.

Elvis foi eleito em 2020 como o vereador mais bem votado, obtendo, naquela ocasião, 1.024 votos.

Na Câmara Municipal, vem desempenhando um mandato atuante, apresentando reivindicações das mais diversas áreas que objetivam contemplar a população.

O parlamentar também recebeu o convite para integrar o grupo dos candidatos a deputado federal do PP, entretanto, ainda não decidiu se será candidato nas eleições deste ano.

Agora, mediante sua filiação, o PP passa a contar efetivamente com quatro vereadores na Câmara Municipal de Sena Madureira. Elvis deve integrar o grupo do deputado estadual Gehlen Diniz que, por sua vez, concorrerá à reeleição.

“Agradeço imensamente a colaboração do Presidente Estadual do meu partido de origem, o Democratas, Jairo Cassiano, na construção do nosso mandato e por compreender a necessidade do desligamento. Grato também ao Dep. Federal Alan Rick. Nós, do Democratas e PSL, fomos surpreendidos com a fusão que houve, formando o União Brasil, fazendo desencontrar o projeto de alguns membros. Esterno aqui meu respeito a Direção do novo Partido, o União Brasil. Entrei e saí pela porta da frente, respeitando e recebendo o respeito de todos”.