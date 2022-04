Viúvo de Paulo Gustavo apresenta o novo bebê da família: “apaixonado”

O dermatologista Thales Bretas, o viúvo do humorista Paulo Gustavo, deixou seus fãs encantados ao mostrar o novo bebê da família. O dermatologista e o famoso foram casados por cerca de seis anos. Eles assumiram oficialmente o relacionamento em 2014.

Os dois são pais de lindos meninos. Os pequenos Romeu e Gael estão com dois anos de idade. As crianças nasceram em datas muito próximas e exatamente no mesmo mês. O que faz muita gente acreditar que eles são gêmeos. A semelhança da fofa duplinha também contribui muito para isso, é claro!

Após um período muito difícil em sua vida, em que Thales perdeu seu companheiro, o médico voltou a mostrar um pouco mais de sua rotina, nas redes sociais. Isto inclui bons momentos vividos ao lado de seus filhos, frutos de seu relacionamento com Paulo Gustavo.

Mas, Romeu e Gael não são mais os caçulinhas da família do dermatologista. Acontece que a irmã de Thales foi mamãe recentemente e os meninos ganharam um priminho para se divertirem juntos.

A fotógrafa Tamara Bretas, irmã de Thales, veio passar alguns dias no Brasil. Ela mora com o marido e o filho, na Austrália. O pequeno Santi, está prestes a completar nove meses de vida, e virou mais um xodozinho da família Bretas!

O neném posou de rosto colado com o titio e encantou os seguidores. “Meu #tbt de hoje é dedicado a esse reencontro da minha família. Depois de quase 3 anos, 3 nascimentos, uma pandemia, uma grande perda… ainda estamos unidos, e estaremos pra sempre! Fisicamente quando pudermos, mas sempre na mente e no coração!”, escreveu Thales como legenda.

Ele ainda completou se declarando para o lindo sobrinho. “@tamarabretas te amo, estarei sempre aqui pra você, pro @jaylabmusic @jaydillenburg e pro @santibreta. Tô apaixonado pelo meu sobrinho e pela mãe/ mulher incrível que você se tornou! Sou ainda mais seu fã. Nenhuma distância vai nos separar! Já tô com saudade! Volta logo!”, garantiu.

A modelo e amiga da família Caroline Trentini celebrou o encontro: “Que bom vocês juntos !! Que alívio! Que quentinho no coração”. A atriz Heloisa Périssé afirmou: “Cada foto mais linda que a outra”. Dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, também comentou: “Que família linda e unida. Taminha, Jay e Santi voltando pra Austrália vão deixar muita saudades”.