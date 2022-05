Acerto do PSG com Mbappé pode até afastar do clube Messi e Neymar

É o fim de uma novela que mantém o mundo do futebol em suspense há meses: no final do contrato em 30 de junho, Kylian Mbappé deu aos dirigentes do PSG seu acordo para uma prorrogação, rejeitando todas as ofertas que lhe foram feitas pelo Real Madrid. O jornal L’Equipe, que cravou essa manchete em seu site: “Il reste” (“Ele fica”), acrescenta que ele fez o anúncio à diretoria do clube campeão francês durante uma reunião neste sábado.

As discussões continuam, mas o contrato ainda não foi assinado, devendo abranger uma extensão de mais três anos – mas uma reviravolta agora parece improvável. O Paris Saint-Germain planeja até organizar uma festa privada pós-jogo, esta noite, contra o Metz, para comemorar o acerto com o craque. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!