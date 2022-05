Acreana morta no DF, casamento de prefeita, briga na Aleac e outras; veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou para você os assuntos que mais repercutiram nas mais variadas categorias.

SEGUNDA-FEIRA

Namorado que matou acreana no DF usou bloco de concreto e gasolina para cometer o crime

Foi preso na manhã desta segunda-feira (23), em Brasília, o suspeito de ter matado a pedradas a acreana e pedagoga Marina Paz, de 30 anos, encontrada com corpo carbonizado em um área de mata na última quarta-feira (18). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Exclusivo! Emoção e imagens de tirar o fôlego: Fernanda Hassem abre álbum de fotos do casamento com Israel Milani

Foi em uma cerimônia de conto de fadas que Fernanda Hassem e Israel Milani disseram “sim”. A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem abriu com exclusividade ao ContilNet o seu álbum do casamento com o médico e ex-secretário de Estado de Meio Ambiente Israel Milani, que aconteceu no dia 13 de maio, no Espaço Art Eventos em Brasileia. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Blogueira acreana posta foto comparando corpo antes e depois de cirurgia plástica

A influencer acreana Jéssica Ingrede vem compartilhando uma série de posts no Instagram, comparando seu corpo antes e depois de uma cirurgia de mastopexia em T invertida com prótese de silicone. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Blog do Ton: Os bastidores do jantar com Bittar, aliados e o ex-chefe da Casa Civil, Flávio Silva

Não é novidade para ninguém que o próprio governador Gladson Cameli espera ajuda do senador Marcio Bittar (UB-AC) em algumas missões, como indicar pessoas de confiança para a vaga de vice e Senado. Está nos sites para quem quiser ver. Um jantar, na última semana, com o ex-chefe da Casa Civil, Flávio Silva, foi alvo de divididas opiniões nos bastidores porque trouxe esses assuntos à tona. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Morre aos 17 anos filho da jornalista Lenilda Cavalcante: “Que dor, meu Deus”

Morreu nesta quarta-feira (25), aos 17 anos, Gabriel Christian Pinheiro Cavalcante, filho da jornalista Acreana Lenilda Cavalcante. A notícia foi dada por ela, em seu Facebook. O adolescente morava em Joinville, Santa Catarina. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Mazinho e Gehlen discutem na Aleac e prefeito é contido por seguranças

Após sucessivas denúncias feitas pelo deputado Gehlen Diniz na Assembleia Legislativa, referentes a cessão de uma usina de asfaltos à iniciativa privada, o prefeito Mazinho Serafim compareceu à Aleac nesta quarta-feira (25). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Prédio da Sesacre treme com terremoto e trabalhadores saem às pressas: “Susto”

Com o terremoto de 7,2 graus na escala Richter registrado no sul do Peru, na manhã desta quinta-feira (26), o prédio da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) tremeu. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Após história viralizar, acreana que trabalhava como servente de pedreiro é contrata e será chefe de garçons em posto na Capital

A jovem Joelma Gonçalves, de 27 anos, que trabalhava como servente de pedreiro em Rio Branco, para sustentar as duas filhas e ficou conhecida após ter sua história contada pelo jornalista Altino Machado e retratada pela reportagem do ContilNet, tem um novo emprego. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Tempestade deixa dois mortos e um ferido no interior do Acre

A jovem Ayla Dutra Fernandes, 21 anos e o marido dela, José Fernando Silva de Souza, foram vítimas fatais de um grave acidente com uma embarcação no final da tarde desta quinta-feira (27), no Rio Antymari, no km 52 da BR-364, na divisa dos municípios de Sena Madureira e Bujari, no interior do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Criminosos fazem arrastão em academia de musculação, são perseguidos pela polícia e trocam tiros

Quatro criminosos fortemente armados invadiram uma academia de musculação e realizaram um arrastão, na noite desta quinta-feira (26), no Conjunto Tropical, em Rio Branco. Eles ainda foram perseguidos pela Polícia Militar e trocaram tiros, e derrubaram o portão de uma empresa. CONFIRA NA ÍNTEGRA.