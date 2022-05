Álvaro Miguéis assume o Humaitá e pede foco no futuro

Com o Humaitá ainda zerado na tabela de classificação do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D, o técnico Álvaro Miguéis assume o campeão acreano em momento delicado, após três derrotas seguidas na competição.

Ciente do desafio de recuperar os pontos perdidos na tabela, assim como melhorar a auto-estima dos jogadores para a sequência da competição, Miguéis deixou claro que é hora de deixar o passado de lado para focar no futuro da equipe e com muito trabalho e seriedade. “Vamos a partir de agora focar na recuperação da equipe dentro do torneio, com muito trabalho e responsabilidade de todos que estão envolvidos neste projeto”, comentou Miguéis.

Tempo curto, diz novo técnico

A respeito da partida de estreia no comando do Tourão, agendada para o próximo domingo (8), a partir das 16h, no estádio Arena da Floresta, contra o Náutico-RR, o técnico do time porto acrense explicou que o tempo será curto para ajustar o time para a maneira de jogar, mas que o torcedor do Tourão já poderá esperar uma equipe diferente.

Com a chegada de Álvaro Miguéis ao Humaitá, o time porto acrense vai contar no seu elenco com a presença do meia-atacante Luís Henrique, o Pisika, ex-Atlético Acreano e Rondoniense-RO. O atleta chega ao clube porto acrense com o aval do novo comandante.

Arbitragem

O confronto de domingo (8), às 16h, no estádio Florestão, envolvendo as equipes de Humaitá e Náutico/RR, terá no apito principal o goiano Gabriel dos Santos Queiroz. Roseane Amorim e Antônio Neilson serão os assistentes.